بفستان قصير وجريء.. أحدث ظهور لـ دينا فؤاد والجمهور يعلق (صور)

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت دينا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد بل في أن تريد ما تعمله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، إيه الجمال ده، عسل أوي، أحلى واحدة".

يذكر أن، دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.