أحدث ظهور لـ سمية الألفي في كواليس "سفاح التجمع" (صور)

منى هلا: تعرضت للتحرش من راجل عمره 74 سنة

كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة سمية الألفي، في كواليس تصوير فيلم "سفاح التجمع" الذي يخوض بطولته ابنها الفنان أحمد الفيشاوي.

ويعد هذا الظهور الأول لها بعد غياب طويل عن الأضواء.

ونشر المؤلف محمد صلاح العزب، الصور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من زيارة الفنانة الكبيرة سمية الألفي لكواليس فيلم سفاح التجمع".

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، انتصار، صابرين، فاتن سعيد، دنيا سامي، سينتيا خليفة، آية سليم، مريم الجندي، غفران محمد، نور محمود وآخرين.