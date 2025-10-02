إعلان

أحدث ظهور لـ سمية الألفي في كواليس "سفاح التجمع" (صور)

كتب : هاني صابر

06:24 م 02/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سمية الألفي في كواليس سفاح التجمع (2)
  • عرض 6 صورة
    سمية الألفي في كواليس سفاح التجمع (3)
  • عرض 6 صورة
    سمية الألفي في كواليس سفاح التجمع (6)
  • عرض 6 صورة
    سمية الألفي في كواليس سفاح التجمع (1)
  • عرض 6 صورة
    سمية الألفي في كواليس سفاح التجمع (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة سمية الألفي، في كواليس تصوير فيلم "سفاح التجمع" الذي يخوض بطولته ابنها الفنان أحمد الفيشاوي.

ويعد هذا الظهور الأول لها بعد غياب طويل عن الأضواء.

ونشر المؤلف محمد صلاح العزب، الصور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من زيارة الفنانة الكبيرة سمية الألفي لكواليس فيلم سفاح التجمع".

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، انتصار، صابرين، فاتن سعيد، دنيا سامي، سينتيا خليفة، آية سليم، مريم الجندي، غفران محمد، نور محمود وآخرين.

الفنانة سمية الألفي كواليس سفاح التجمع فيلم سفاح التجمع سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025