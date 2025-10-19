بعد تسريب أغنية "حليم".. تامر حسين يوجه رسالة غاضبة إلى محمد فؤاد

كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الشاعر تامر حسين، عن غضبه بسبب تسريب أغنية من كلماته، بصوت المطرب محمد فؤاد، وهي بعنوان "حليم".

وكشف تامر حسين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن تسريب الأغنية دون موافقته، وكتب: "في أغنية اسمها حليم، كلماتى وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، كانت من ضمن الأغاني اللي ف ألبوم الفنان محمد فؤاد، ولم يتم التنازل عنها للمنتج ولا للفنان محمد فؤاد".

وتابع: "السؤال ليه تتسرب ونضيع مجهود صُناع مالهمش دعوة بزعل فنان من مُنتج ألبومه، بالمُناسبة المُنتج صديق شخصي، ولم أرىّ منهُ غير كُل خير وتقدير واحترام ماعتقدش يستهتر بمجهودنا ويرميه ع الأرض".

وأوضح تامر حسين: "وأتمنى من الفنان المُحترم اللي بحبه وبقدر تاريخهُ الكبير إنه يخرجني أنا بشكل شخصي من أي حوارات جانبية في موضوعه مع المُنتج، حضرتك اللي بتقرر خطواتك وبتحدد علاقاتك بالناس".

واختتم تامر حسين المنشور قائلاً: "أنا مش طرف والله العظيم وأتمنى لك كل التوفيق".

يذكر أن مصادر مقربة من المطرب محمد فؤاد، أكدت في تصريحات لـ"مصراوي"، أن توقف طرح ألبومه، حدث بسبب خلافات مع المنتج محمد مجاهد، وإصرار المطرب على إجراء تعديلات بنفسه على كلمات و الحان وضعها شعراء وملحنين من أبرز صناع الأغاني.