"كان عندها 15 سنة".. منة شلبي تكشف كواليس ترشيحها لفيلم "الساحر"

كتب - معتز عباس:

علّقت الفنانة منة شلبي على إهدائها جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي لوالدتها وللمخرج الراحل رضوان الكاشف.

وقالت "منة شلبي"،خلال لقائها ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، إن تكوين وتفاصيل شخصيتها يعود فضلها لوادلتها، مؤكدة أنها بدونها لا تسوى شيء.

وأضافت: "أمي دلوقتي هي بنتي، أنا كنت بنتها وهي كانت بتعمل كده بغريزة الأمومة، لكن دلوقتي أنا متشرفة إنها بنتي."

وعن المخرج رضوان الكاشف، قالت: "ده صاحب أول فضل عليا، هو اللي جابني وحطني في تحدي فيلم الساحر مع الراحل محمود عبدالعزيز".

أما عن ذكرياتها في فيلم "الساحر" ودور الفنان الراحل محمود عبد العزيز فقالت: "كنا في فرح عمرو محمود ياسين، وكان بحضور محمود عبد العزيز وبوسي، وكان عمري 15 سنة، وكنت لابسة فستان سواريه لأول مرة ألبسه، بوسي قالت له: مش عندك بنتك في الفيلم قد منة؟ قالها: صحيح، فسأل أمي: "بنتك بتمثل؟"، قالت له: "أيوة وعايرزة تقدم في معهد الفنون المسرحية"، فقالها: "تمام، بس مش هاخد قرار قبل ما رضوان ياخده".