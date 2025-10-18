أول تعليق من ياسر جلال بعد أداء اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ

أدى النجم الكبير ياسر جلال، منذ قليل، حلف اليمين الدستورية كعضو بمجلس الشيوخ، والذي تم تعيينه ضمن قائمة 100 شخصية تم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية.

ونشر ياسر جلال، فيديو أدائه حلف اليمين، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أداء اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ".

وأضاف: "لحظة فخر ومسؤولية كبيرة، وأسأل الله أن يوفقني لأداء واجبي بأمانة وإخلاص تجاه وطني الغالي مصر".

وجاء نص القسم كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

على جانب آخر، يخوض ياسر جلال موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.