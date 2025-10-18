بسبب مولد السيد البدوي.. ياسين التهامي يتصدر التريند (صور)

تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة مع شاروخان وسلمان خان وعامر خان

بالصور- نجوم الفن في حفل زفاف نجل الفنانة عايدة فهمي

سلمان خان وشاروخان مع مستر بيست يلتقون بفعاليات "Joy Forum" في موسم الرياض

تصدر المنشد ياسين التهامي، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب حفله الذي أحياه بمولد السيد البدوي في طنطا.

وأحيا ياسين التهامي، ليلة تاريخية بحضور الكثير من محبيه وجمهوره للاستماع للإنشاد الديني والمدائح النبوية في رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت.

جدير بالذكر أن الشيخ ياسين التهامي يعد واحد من أبرز رموز الإنشاد الديني في مصر والعالم العربي ويحرص على المشاركة سنويًّا في إحياء مولد السيد البدوي الذي يُعد من أكبر الموالد الدينية في مصر.