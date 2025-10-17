إعلان

بإطلالة جريئة.. هكذا احتفلت جنا ابنة عمرو دياب بإطلاق ألبوم "سيبرياني" (صور)

كتب : هاني صابر

02:11 م 17/10/2025
كتب- هاني صابر:

كشفت جنا ابنة النجم عمرو دياب، عن إطلاق ألبوم "سيبرياني" على جميع المنصات، لتشارك متابعيها عبر السوشيال ميديا احتفالها بنزوله.

ونشرت جنا دياب، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أهلاً بالبشر.. أخيرًا صدر ألبوم (سيبرياني).. على جميع المنصات".

ونجحت جنا دياب في لفت الأنظار لموهبتها في الغناء بعدما شاركت والدها عمرو دياب ديو أغنية "خطفوني" التي حققت نجاحا كبيرا، لتواصل جنا مسيرة والدها في عالم الغناء.

