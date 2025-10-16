بتول عرفة: "الفن الحقيقي هو اللي بيعتمد على الموهبة مش الإمكانيات"

بعد أشهر من ارتباطهما.. انفصال توم كروز وآنا دي آرماس

شاهيناز العقاد: Egyptian Media Hub تروج للمحتوى الفني المصري بـ كان

"كان قدوة حسنة".. ابنة عمر الحريري تُحيي الذكرى الـ14 لرحيله بكلمات مؤثرة

بحضور تيري كروز و بيرس مورجان.. تركي آل الشيخ يفتتح "Joy Forum" في "موسم

أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي اختتمت فعالياته مؤخرًا.

ونشرت بتول مجموعة من الصور من فعاليات المهرجان عبر حسابها على فيسبوك، وعلّقت قائلة: "مع انتهاء عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وقبل إعلان النتيجة إن شاء الله، عايزة أقول إني تشرفت واستمتعت جدًا بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم".

وتابعت: "الحقيقة الفن هو اللي فاز بشباب زي الفل، موهوبين ويفرحوا القلب.. في طاقة شغل وإبداع وموهبة تتخطى الحدود. بإنتاج بسيط وإمكانيات قليلة، قادرين يقدموا مستوى فني رائع، وده هو الفن الحقيقي اللي بيعتمد على الموهبة مش الإمكانيات".

وأضافت: "تنوّع المواهب واختلاف ثقافتها خلى التجربة ممتعة، والحقيقة في عروض كتير جاهزة إنها تتعرض على أهم مسارح الدولة بشكل احترافي".

واختتمت رسالتها بتوجيه الشكر إلى الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان، والمخرج سامح بسيوني نائب الرئيس، قائلة: "بشكر الدكتور أشرف زكي على مجهوده الرائع كرئيس للمهرجان، وكمان بشكر صديقي وزميلي سامح بسيوني نائب رئيس المهرجان.. دمتم مبدعين".

اقرأ أيضًا:

شاهيناز العقاد: Egyptian Media Hub تروج للمحتوى الفني المصري بـ كان

بعد أشهر من ارتباطهما.. انفصال توم كروز وآنا دي آرماس

"البحر الأحمر السينمائي" يعلن قائمة الأفلام الدولية القصيرة المشاركة بدورته الخامسة