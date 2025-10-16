إعلان

هاجر السراج تنشر صورًا جديدة مع زوجها من شهر العسل في قارة آسيا

كتب : معتز عباس

09:00 ص 16/10/2025
    هاجر السراج في حديقة للزهور
    هاجر السراج في تايلاند
    هاجر السراج في احد المدن الاسيوية (5)
    هاجر السراج في احد المدن الاسيوية (4)
    هاجر السراج في احد المدن الاسيوية (3)
    هاجر السراج في احد المدن الاسيوية (2)
    هاجر السراج (4)
    هاجر السراج (3)
    هاجر السراج (2)
    هاجر السراج وزوجها (2)
    هاجر السراج (1)
    هاجر السراج وزوجها (1)

شاركت الفنانة هاجر السراج متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من إجازة شهر العسل رفقة زوجها، خلال رحلتها في آسيا.

ونشرت هاجر صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت في جولة سياحية مع زوجها في أندونسيا، ومدن آسيوية آخرى، وعلقت: "القليل من الاستجمام في آسيا".

واحتفلت هاجر السراج بزفافها مطلع شهر سبتمبر الجاري في حفل عائلي، اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

يذكر أن، آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

هاجر السراج السوشيال ميديا انستجرام هاجر السراج آسيا

