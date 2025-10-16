هاجر السراج تنشر صورًا جديدة مع زوجها من شهر العسل في قارة آسيا

هند عبدالحليم جريئة و"سيلفي" مايا دياب.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

شاركت الفنانة هاجر السراج متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من إجازة شهر العسل رفقة زوجها، خلال رحلتها في آسيا.

ونشرت هاجر صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت في جولة سياحية مع زوجها في أندونسيا، ومدن آسيوية آخرى، وعلقت: "القليل من الاستجمام في آسيا".

واحتفلت هاجر السراج بزفافها مطلع شهر سبتمبر الجاري في حفل عائلي، اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

يذكر أن، آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

"رقصة جديدة تجمعهما".. فيديو لابنة عمرو دياب مع مدرب رقصها بأحدث ظهور

أبطال وصناع "الكل بيحب مودي" يحتفلون بترشح ياسر جلال نائبًا في مجلس الشيوخ.. صور