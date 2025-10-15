مديحة كامل وشيرين سيف النصر.. 25 صورة لجميلات الفن قبل الفيلر والبوتوكس

احتفل فريق عمل وصناع مسلسل "كلهم بيحب مودي" بالفنان ياسر جلال، بعدما أصبح نائبًا في مجلس الشيوخ 2025.

ونشر ياسر جلال صورًا من الاحتفال عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرا لفريق عمل كلهم بيحبوا مودي على الاحتفال الجميل ده بجد أسعدتوني".

حضر الاحتفال الفنان مصطفى أبو سريع، الفنانة آيتن عامر، والمخرج أحمد شفيق، وغيرهم.

ويخوض ياسر جلال دراما رمضان 2026 بمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

