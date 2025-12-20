إعلان

وزير البترول يكشف حجم صادرات مصر من الذهب

كتب : داليا الظنيني

09:18 م 20/12/2025

المهندس كريم بدوي وزير البترول

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيمة صادرات مصر من الذهب تخطت حاجز المليار دولار، مؤكدًا أن الاستراتيجية الحالية لا تتوقف عند تصدير المواد الخام، بل تهدف إلى توطين الصناعات التحويلية لتحقيق أقصى قيمة مضافة ممكنة من الثروات الطبيعية.

وقال وزير البترول خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، من داخل "منجم السكري"، إن الدولة تركز حالياً على الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء والفوسفات عبر إدخالها في عمليات تصنيع متطورة بدلاً من شحنها للخارج كمواد أولية.

وأضاف "بدوي"، أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، تولي اهتمامًا فائقًا بقطاع التعدين باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، كاشفاً عن صدور قرارات تمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لتشجيع الشركات الوطنية على استغلالها محلياً.

وأشار المهندس كريم بدوي، في ختام حديثه إلى الطموح المصري في التحول إلى مركز إقليمي رائد في مجال التعدين والصناعات المرتبطة به، بما يضمن تعزيز مكانة مصر في الأسواق الدولية وزيادة العوائد الاقتصادية من هذا القطاع الواعد.

