"حقيقة ولا باروكة".. ميس حمدان تكشف أسباب ظهورها بشعر قصير

كشفت الفنانة ميس حمدان أسباب ظهورها بإطلالة غريبة أثارت من خلالها حالة من الجدل.

ونشرت حمدان، صورا لها ظهرت فيها بقصة شعر قصيرة للغاية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فصل جديد من النعمة والشجاعة".

وقالت ميس في لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "ظهوري بشعر قصير هي حالة نفسية وجنان ، أنا الفترة اللي فاتت عديت بوعكة صحية كبيرة بعدها انا كان نفسي اعمل كدا وبعد شفائي قولت عايزة اخرج من عباءة إن الفنانة ليها شكل معين وشعرها يبقى طويل".

ومن جانبها ردت شقيقتها الفنانة مي سليم: "ماظنش انها حالة نفسية، ميس كان نفسها تعمل دا من زمان اوي، وبالعكس شايفة إن ميس بتعيش أحلى أيام حياتها دلوقتي لانها مرتاحة اوي وهي بتعمل دا، هي كان نفسها تعمل قصة الشعر دي من زمان وأنا مكنتش بشجعها وأول ما شوفتها شجعتها جدا".

يذكر أن، آخر أعمال ميس حمدان مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي ظهرت فيه كضيفة شرف، وخاض بطولته آسر ياسين ومي عزالدين ودياب وأشرف عبدالباقي وغادة طلعت.

اقرأ أيضا..

أمينة ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة داخل ملعب التنس (صور)

آسر ياسين يواصل الترويج لفيلم "إن غاب القط".. فيديو