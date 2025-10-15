دخلت المطربة ياسمين علي، قوائم موقع البحث "جوجل"، عقب تهديدها باتخاذ إجراءات قانونية، ضد من روج شائعات عن زواجها وطلاقها من الفنان محمد العمروسي .

وأصدرت المطربة ياسمين علي بيان عبر صفحاتها في مواقع التواصل، تنفي بشكل قاطع الشائعات المتداولة وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها.

وكتبت: "تعلن المطربة ياسمين علي عن نفيها التام لما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن شائعة زواجها وطلاقها، وإن تم استخدام صورتها على أنها ياسمين طليقة الفنان محمد العمروسي".

وتابعت: "وتؤكد الفنانة ياسمين علي أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، وأن حياتها الشخصية ليست محلًا للشائعات أو الاجتهادات الإعلامية".

وأضافت: "وتُهيب الفنانة بجميع الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورتها أو استغلال اسمها في تحقيق نسب مشاهدات أو تفاعلات".

وأكدت ياسمين علي، في ختام بيانها، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تقوم بنشر أو إعادة تداول مثل هذه الأكاذيب، حفاظًا على حقها القانوني والأدبي.

وتوجه مصراوي" بالسؤال إلى المحامي كريم أبو اليزيد، عن تفاصيل الدعوى المقامة الفنان العمروسي، وهل من أقامتها المطربة ياسمين علي؟

وأجاب: "الدعوى المقامة ضد الفنان محمد العمروسي، أقامتها طليقته المخرجة والإعلامية ياسمين علي، وليس المطربة ياسمين علي".

وتابع: "وتم رفع الدعوى في سبتمبر الماضي، وكانت هناك جلسة تسوية يوم 12 أكتوبر الحالي، والأحد المقبل، هناك موعد للتحري عن أملاكه ودخله، وجاءت هذه الخطوة إثر توقف الفنان عن الإنفاق على أبنائه، بما يشمل مصاريف العلاج والنفقة بأنواعها والمصروفات الدراسية، وذلك منذ فترة طويلة، الأمر الذي دفع الأم للتحرك قضائيًا "حفاظًا على حقوق أولادها".

المطربة ياسمين علي، طرحت عدة أغاني، منها "ياحب زمان"، و"يابتاع الورد".