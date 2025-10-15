إعلان

بعد خروجه من السجن.. سامر المدني يدخل قوائم الأغاني الأكثر رواجا

كتب : مصطفى حمزة

12:45 م 15/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سامر المدني
  • عرض 3 صورة
    من-قائمة-يوتيوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر مؤدي المهرجانات سامر المدني، قوائم الأغاني الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، بعد 5 أيام من طرحه أغنية بعنوان "كنت بغني وأقول يا حديد".

وحققت الأغنية مليون و 600 ألف مشاهدة، عبر قناة سامر المدني في موقع يوتيوب، واحتلت المركز الأول.

وطرح سامر المدني، الأغنية عقب خروجه من السجن بعد قضاء مدة عقوبة حبسه، والتي قضت فيها محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته ووالده وشخص آخر بالسجن 3 سنوات بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب وحيازة سلاح أبيض (سكين وشومة).

أغنية سامر المدني

سامر المدني قوائم الأغاني اغنية كنت بغني وأقول يا حديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة