بعد خروجه من السجن.. سامر المدني يدخل قوائم الأغاني الأكثر رواجا
كتب : مصطفى حمزة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
تصدر مؤدي المهرجانات سامر المدني، قوائم الأغاني الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، بعد 5 أيام من طرحه أغنية بعنوان "كنت بغني وأقول يا حديد".
وحققت الأغنية مليون و 600 ألف مشاهدة، عبر قناة سامر المدني في موقع يوتيوب، واحتلت المركز الأول.
وطرح سامر المدني، الأغنية عقب خروجه من السجن بعد قضاء مدة عقوبة حبسه، والتي قضت فيها محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته ووالده وشخص آخر بالسجن 3 سنوات بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب وحيازة سلاح أبيض (سكين وشومة).
أغنية سامر المدني