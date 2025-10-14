"وجودك بيدي للحياة لحن وفرح".. تامر هجرس يهنئ ابنته بعيد ميلادها

هنأ الفنان تامر هجرس ابنته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال مقطع فيديو جمع مجموعة من الصور لهما، ونشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق "هجرس" على الفيديو قائلاً: "بون بوني، وجودك بيدي للحياة لحن وفرح، أنتِ من تجعل قلبي يغني، أنتِ شمس قلوبنا، بارككِ الله، وحماكِ، وهداكِ إلى كل الخير".

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "ربنا يخليكم لبعض"، "عسلات ما شاء الله"، "الله يحفظكم لبعض"، "جمالكم"، "ربنا يحميها ويخليهالك".

يُذكر أن تامر هجرس شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" إلى جانب الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول قصة حب بين "فريدة" و"كريم"، تبدأ بسوء تفاهم في دبي، ثم تمر بسلسلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر بسبب تدخل الأهل في مصير العلاقة.

