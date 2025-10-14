جرأة وجمال... 20 صورة لـ هيفاء وهبي تتحدى بها الزمن

وفاة شقيق المطربة ميادة الحناوي بعد صراع مع المرض

تحرص المطربة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة المتابعين والجمهور، أحدث إطلالاتها التي غالباً ما تتسم بالجرأة، والأناقة، والتحدي للعمر والزمن.

وتستغل "هيفاء"، منصة إنستجرام لتشارك جمهورها أحدث جلسات التصوير التي تخضع لها، تكشف بها على جمالها وأناقتها في عالم الموضة والأزياء.

تتنوع إطلالات هيفاء وهبي، بين فساتين السهرة الفاخرة، والملابس الكاجوال العصرية، بتصميمات من أشهر المصممين العالميين والعرب، وغالباً ما تكون جريئة ومُلفتة للنظر.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 20 صورة جريئة وملفتة لهيفاء وهبي خطفت بهما أنظار الجمهور على السوشيال ميديا.

