إعلان

جرأة وجمال... 20 صورة لـ هيفاء وهبي تتحدى بها الزمن

كتب -معتز عباس:

12:02 ص 14/10/2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    اطلالة جريئة لهيفاء وهبي
  • عرض 22 صورة
    هيفا وهبي بفستان شفاف
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي احدث جلسة تصوير
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة ترتيد فستان تايجر
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة ترتيد فستان تايجر
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة ترتيد فستان تايجر
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة مرتدية جمبسوت
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة مرتدية جمبسوت
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي بجاكت قصير
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي بجامبسوت في حفلها الغنائي (1)
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي بفستان جريء
  • عرض 22 صورة
    جلسة تصوير هيفاء وهبي
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي فستان قصير
  • عرض 22 صورة
    اطلالة جريئة لهيفاء وهبي
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي بفستان جريء
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي فستان قصير
  • عرض 22 صورة
    هيفاء وهبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحرص المطربة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة المتابعين والجمهور، أحدث إطلالاتها التي غالباً ما تتسم بالجرأة، والأناقة، والتحدي للعمر والزمن.

وتستغل "هيفاء"، منصة إنستجرام لتشارك جمهورها أحدث جلسات التصوير التي تخضع لها، تكشف بها على جمالها وأناقتها في عالم الموضة والأزياء.

تتنوع إطلالات هيفاء وهبي، بين فساتين السهرة الفاخرة، والملابس الكاجوال العصرية، بتصميمات من أشهر المصممين العالميين والعرب، وغالباً ما تكون جريئة ومُلفتة للنظر.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 20 صورة جريئة وملفتة لهيفاء وهبي خطفت بهما أنظار الجمهور على السوشيال ميديا.

اقرأ أيضا:

أول رد من ابنة هيفاء وهبي بعد شائعات زواجها من أبو هشيمة ورجل أعمال كويتي

مصطفى كامل: "واجهت الفساد داخل نقابة الموسيقيين وسأظل أدافع عن حقوق الأعضاء"

هيفاء وهبي إطلالات هيفاء وهبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قمة شرم الشيخ للسلام.. توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة (تغطية خاصة)
رفعها ترامب في قمة شرم الشيخ.. ماذا جاء في الصفحة الأخيرة من اتفاق وقف حرب غزة؟