أيمن سلامة لـ ياسر جلال بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: مصدر فخر لنا جميعا

حرص الكاتب أيمن سلامة، على توجيه التهنئة إلى النجم ياسر جلال، عقب صدور القرار الرئاسي بتعيين ياسر في مجلس الشيوخ.



ووجه أيمن سلامة عبر صفحته في موقع فيسبوك، رسالة إلى النجم ياسر جلال، وكتب: "الصديق العزيز النجم ياسر جلال.. ألف مليون مبروك تعينيك في مجلس الشيوخ"



وتابع: "وجود فنان محترم وملتزم مثلك في هذا المكان هو مصدر فخر لنا جميعا فهنيئا لكل فناني مصر على هذا الاختيار الموفق وندعو الله لك بالنجاح والتوفيق والسداد".



ويتعاون النجم ياسر جلال مع الكاتب أيمن سلامة، في مسلسل "كلهم بيحبو مودي"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.