"إنا لله وإنا إليه راجعون".. حسن الرداد ينعى ضحايا الوفد القطري

نعي الفنان حسن الرداد ضحايا السفارة القطرية الذين لقوا مصرعهم في حادث سير بشرم الشيخ، مساء أمس السبت، وذلك خلال تواجدهم في مصر للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ ونتج عنه وقوع 3 حالات وفاة وإصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "خالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث موظفي السفارة القطرية المشاركين في مفاوضات شرم الشيخ، ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لهم، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت القيادات الأمنية بجنوب سيناء تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة الوفد القطرى على بعد 50 كيلو من شرم الشيخ نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وجرى الدفع بالعديد من سيارت الإسعاف لنقل المصابين والجثث إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وأخطرت جهات التحقيق التى تولت التحقيق.

وعلى جانب آخر، كشف الرداد عن استعداده لبدء تصوير فيلم سينمائي جديد مأخوذ عن رواية "طه الغريب" للكاتب محمد صادق.

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين تنشر صور جديدة بصحبة إيناس الدغيدي وعدد من نجوم الفن

"القاهرة السينمائي" يكشف عن "البوستر" الرسمي لدورته 46.. وحسين فهمي: يعبر عن السينما كنهضة تلامس الروح

مهرجان القاهرة السينمائي يصدر توضيحا بشأن "بوستر" الدورة 46.. ويؤكد: تصميم مبدئي