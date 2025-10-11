هيفاء وهبي بـ "هوت شورت جمبسوت" في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها على الهواء بعد الزفاف - فيديو

خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وكانت الجلسة من كواليس أغنيتها الجديدة "جاية من المستقبل".

ظهرت هيفاء مرتدية هوت شورت جمبسوت خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت هيفاء على الصور: "جاية من المستقبل، شيء كبير وغير قابل للتوقف".

وعلق الجمهور، ملكة جمال، ديفا، ملكة متوجة، نجمة الوطن العربي".

أطلقت هيفاء وهبي، الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويضم الجزء الأول من ألبوم 6 أغاني وهي: "جاية من المستقبل، سوبر وومان، واحدة قادرة، من أول ماعرفتك، إحنا الشلة، توأم حياتي".

الألبوم سيطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان.

اقرأ أيضا:

فردوس عبد الحميد: "فخورة بابني خالد الحلفاوي ولو الزمن رجع ههتم بأسرتي أكتر من الفن"

هاني رمزي يوجه رسالة لـ إيناس الدغيدي بعد زواجها.. ماذا قال؟