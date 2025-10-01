عارفة عبد الرسول تحضر حفل إطلاق مسلسلها "يوميات عيلة كواك" (صور)

ليلى علوي ترقص مع يسرا في عيد ميلاد ريهام حجاج.. وتامر حسني يعلق (فيديو

كتب- هاني صابر:

تصوير - محمد معروف:

حضرت الفنانة عارفة عبد الرسول،منذ قليل، حفل إطلاق مسلسلها "يوميات عيلة كواك" المقام بأحد المسارح بالتجمع الخامس.

ووصل أيضا الفنان الشاب إسلام فوزي صانع المحتوى وبطل مسلسل "يوميات عيلة كواك" بصحبة زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد.

المسلسل يعرض على منصة "شاهد" وتدور أحداثه حول حياة عائلة "كواك"، ويومياتهم المليئة بالمفارقات الكوميدية المضحكة وشجاراتهم الصغيرة وقصصهم المختلفة.

وينتمي العمل لتصنيف لايت كوميدي،ويشارك في بطولته عارفة عبدالرسول، وايفا وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود.

