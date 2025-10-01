إعلان

عارفة عبد الرسول تحضر حفل إطلاق مسلسلها "يوميات عيلة كواك" (صور)

كتب : هاني صابر

09:10 م 01/10/2025
    اسلام فوزي على الريد كاربت من عرض مسلسل يوميات عيلة كواك (2)
    المخرج وليد محمود وابطال مسلسل يوميات عيلة كواك (2)
    عارفة عبدالرسول في العرض الخاص مسلسل يوميات عيلة كواك
    عارفة عبدالرسول
    اسلام فوزي على الريد كاربت من عرض مسلسل يوميات عيلة كواك (1)
    ياسمين عبيد زوجة البلوجر اسلام فوزي
    ياسمين فوزي في العرض الخاص مسلسل يوميات عيلة كواك
    أبطال وصناع مسلسل يوميات عيلة كواك في العرض الخاص
    مصطفى ترك في العرض الخاص مسلسل يوميات عيلة كواك

كتب- هاني صابر:

تصوير - محمد معروف:

حضرت الفنانة عارفة عبد الرسول،منذ قليل، حفل إطلاق مسلسلها "يوميات عيلة كواك" المقام بأحد المسارح بالتجمع الخامس.

ووصل أيضا الفنان الشاب إسلام فوزي صانع المحتوى وبطل مسلسل "يوميات عيلة كواك" بصحبة زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد.

المسلسل يعرض على منصة "شاهد" وتدور أحداثه حول حياة عائلة "كواك"، ويومياتهم المليئة بالمفارقات الكوميدية المضحكة وشجاراتهم الصغيرة وقصصهم المختلفة.

وينتمي العمل لتصنيف لايت كوميدي،ويشارك في بطولته عارفة عبدالرسول، وايفا وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود.

