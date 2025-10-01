أنغام تتربع على صدارة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا بـ "سيبتلي قلبي"

إعلان

كتب : مصطفى حمزة

05:48 م 01/10/2025

انغام في البرت هول

كتب-مصطفى حمزة:

واصلت المطربة أنغام، تصدر قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بعد 10 أيام من طرح أغنيتها "سيبتلي قلبي" في موقع يوتيوب.

وحققت "سيبتلي قلبي"، مليون و800 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، واحتلت المركز الأول.

وأكد الملحن عزيز الشافعي، في تصريح لـ "مصراوي"، أن المطربة أنغام، بكت مرتين، قبل تسجيلها الأغنية، وقال: "أول ما سمعت الأغنية بكت، ورد فعلها كان صعب جداً، وبعدين سمعتها مرة أخرى بعدها بعشر دقائق، وبكت أيضا للمرة الثانية، فأنا قلت الأغنية دي هتكسر الدنيا".

وقدمت أنغام "سيبتلي قلبي"، للمرة الأولى على المسرح ، خلال حفلها الذي أقيم في القاعة الملكية بالمسرح البريطاني الشهير "ألبرت هول"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

فيديو قد يعجبك:



