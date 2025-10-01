رمضان 2026.. كريم العدل مخرج مسلسل "سنة أولى طلاق" لماجد الكدواني

يعود الفنان ماجد الكدواني إلى جمهوره في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل كوميدي رومانسي جديد بعنوان "سنة أولى طلاق"، من إخراج كريم العدل، وتأليف شيرين دياب، وإنتاج شركة ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

ومن المقرر أن تبدأ التحضيرات الفعلية للعمل خلال الأيام المقبلة، حيث يعاين المخرج كريم العدل مواقع التصوير ويضع اللمسات الأولى على التفاصيل المبدئية، تمهيدًا لانطلاق التصوير قبل نهاية الشهر الجاري.

ويُعرض حاليًا للنجم ماجد الكدواني فيلم "فيها إيه يعني"، الذي يشارك في بطولته النجمة غادة عادل في أول تعاون بينهما على شاشة السينما، إلى جانب أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز. وقد احتفل صناعه مؤخرًا بالعرض الخاص وسط حضور كبير من الفنانين والإعلاميين، ولاقى العمل تفاعلًا إيجابيًا من الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول محاسب متقاعد تجمعه الصدفة بحب قديم مع سيدة ربة منزل، لتعود مشاعرهما بعد سنوات طويلة وتتغير حياتهما بشكل غير متوقع. الفيلم من تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

أما آخر أعمال المخرج كريم العدل فكان مسلسل "220 يوم" الذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا لافتًا، بمشاركة النجوم صبا مبارك، كريم فهمي، عايدة رياض، علي الطيب، ميرا دياب، محسن علم الدين، وحنان سليمان.

اقرأ أيضًا:

رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

لهذا السبب.. رحمة أحمد توجه رسالة شكر لـ أشرف زكي

بإطلالة كاجوال.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور والجمهور: "شابة بعمر العشرين"

قنا تحتضن "سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة"

"اتمنى لك النجاح والسعادة".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي