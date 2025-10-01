إدوارد ينشر صورة نادرة له بصحبة وردة: "من كواليس أول مسلسل ليا"

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة لافتة في عرض أزياء لإحدى الماركات التجارية العالمية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، بمشاركة نخبة من النجمات العالميات.

وفي هذا السياق، يستعرض لكم "مصراوي" أبرز الإطلالات التي تألقت بها ياسمين صبري خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن ياسمين صبري يُعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم "المشروع X"، من قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، وعدد كبير من الفنانين.

