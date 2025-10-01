"بدلة كلاسيك".. جومانا مراد تنشر جلسة تصوير جديدة أمام البحر

"هوت شورت على بليزر".. بسمة بوسيل تثير الجدل في أحدث ظهور

خطفت الفنانة جومانا مراد أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جديدة أمام البحر.

وظهرت جومانا متردية "بدلة" فورمال كلاسيك، والتقطت صورًا أمام أحد الشواطئ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

تفاعل المتابعين والجمهور، مع الصور، وجاءت التعلقيات، كالتالي: "لحومة من الجمال"، "إطلالة خيالية"، "شيك جدا"، "مثالية اللقطة"، "جميلة الجميلات"، "نجمة متألقة"، "تحفة وزي القمر".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم ٤٤" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

