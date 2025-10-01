منير يكشف عن كواليس أغنية جديدة مع ويجز: "فاتح إيدي للجيل الجديد"

كتب- مروان الطيب:

تحدث "الكينج" محمد منير عن كواليس أغنية جديدة على طريقة الديو مع مطرب الراب ويجز لأول مرة والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وحل الفنان الكبير محمد منير ضيفا على برنامج "الصورة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي والمعروض على قناة "النهار"، وتطرق خلال حديثه عن كواليس رحلته العلاجية الأخيرة، وعن علاقته بنجوم الوسط الغنائي، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن ديو جديد يجمعه بـ مطرب الراب ويجز قال: "بحضر لديو مع ويجز، وممكن الفترة المقبلة اشتغل مع أمير عيد وأنا فاتح إيدي للجيل الجديد".

وتابع: "وأعتقد أن الحروب زادت في الفترة الحالية بعد رحيل عظماء صناعة المزيكا زي مايكل جاكسون ومصر برضه فقدت عبد الوهاب والموجي".

احتفل النجم محمد منير مؤخرا بزفاف ابنة شقيقته في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وكان اخر ما طرح للنجم الكبير محمد منير هي أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

