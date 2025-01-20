10 صور لـ هنادي مهنا لإطلالتها في حفل "Joy Awards" وهدى المفتي تعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت هنادي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استعد للمشاركات التي لا نهاية لها.. جوي أوردز".

وتفاعلت مع تدوينتها الفنانة هدى المفتي، وعلقت: "قمر". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "ما هذا العسل، قمرين، جمالك، جميلة، أحلى من القمر، الحلوة، قمر القمرات".

يذكر أن، هنادي مهنا تنتظر طرح فيلم "أوسكار - عودة الماموث" بالسينمات والمقرر له في صيف 2025.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل اتفاقه مع المخرج الأمريكي تشاد ستاهيلسكي ‏

"جريئة".. آية سماحة تبرز إطلالتها في حفل "Joy Awards" وأسماء جلال تعلق (صور)