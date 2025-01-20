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10 صور لـ هنادي مهنا لإطلالتها في حفل "Joy Awards" وهدى المفتي تعلق

12:35 م الإثنين 20 يناير 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت هنادي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استعد للمشاركات التي لا نهاية لها.. جوي أوردز".

وتفاعلت مع تدوينتها الفنانة هدى المفتي، وعلقت: "قمر". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "ما هذا العسل، قمرين، جمالك، جميلة، أحلى من القمر، الحلوة، قمر القمرات".

يذكر أن، هنادي مهنا تنتظر طرح فيلم "أوسكار - عودة الماموث" بالسينمات والمقرر له في صيف 2025.

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هنادي مهنا نجوم الفن Joy Awards حفل Joy Awards هدى المفتي
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