شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بهذه الصورة.. والجمهور يتساءل

"الأفضل لم يأتي بعد".. هكذا ودعت مي عمر عام 2024 واستقبلت 2025

كتب - معتز عباس:

أثارت المطربة شيرين عبدالوهاب الجدل، بعد نشرها صورة لها، احتفالًا بانتهاء عام 2024 واستقبال عام 2025.

ونشرت شيرين الصورة على حسابها القديم على موقع انسجرام، الذي يضم 12 مليون متابع، وكتبت: "سنة جديدة سعيدة 2025، شيرين عبد الوهاب".

وتساءل أحد المتابعين عن حقيقة استرداد شيرين حسابها القديم على انستجرام، وكتب: "الأكونت رجع؟"، لتعلق المطربة ساندي: "أيوة رجع".

وتفاعل المتابعين، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وربي يا مرحبا صدق؟!"، "مرحبًا بعودتك"، "كل سنة وانتِ طيبة يا شوشو"، "كل سنة وانتي بخير يا نجمة"، "عودة موفقة يا شيرين"، "أرجعي قوية لأن صوتك رائع".

وتمتلك شيرين عبدالوهاب حساب آخر على موقع "انستجرام" يضم 1.2 مليون متابع.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الرسمي بموقع “X”، حذرت من التعامل مع حساباتها القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أزمتها مع شركة روتانا.

وأوضحت شيرين، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها.

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب عادت لجمهورها الفترة الأخيرة بعد غياب، وطرحت أكثر من أغنية حققت نجاحا كبيرا، كما أحيت أكثر من حفل، ولاقى ظهورها استحسان محبيها.

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