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يضم 12 أغنية.. تعرف على أغاني أحدث ألبومات تامر عاشور

02:41 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    تامر
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    تامر عاشور و بوستر الاغنية
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كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب تامر عاشور، لتقديم 4 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، بالفترة من 10 إلى 19 يناير الحالي.

المطرب تامر عاشور، يبدأ أولى حفلاته في قاعة الملكة إليزابيث بتورنتو يوم 10 يناير، ثم يقيم في اليوم التالي حفله في نيويورك، وفي يوم 18 يقدم أغانيه في الحفل المقام في دالاس، قبل ختام جولته بالحفل المقام في لوس أنجلوس يوم 19 يناير.

ومن جهة أخرى يستعد المطرب تامر عاشور لطرح ألبومه "ياه"، ويضم 12 أغنية، وهم: الله يحنن، حبيبي القديم، حبك رزق، أنا مكرهتوش، يوم ماهنسى، مرتحناش، يوم ما هابعد، أصلي بعيد، جم شرفوا، مش بعرف أنام، متعملهاش حكاية، والدنيا.

ويتعاون المطرب في الألبوم، مع الشعراء، عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، ومن الملحنين ، محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري.

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