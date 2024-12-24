"أنا فايق وزي الفل".. أول تعليق من محمد التاجي بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)

كتب - معتز عباس:

طمئن الفنان محمد التاجي متابعيه، بعد إجراءه لعملية جراحية ناجحة، نتيجة تعرضه لوعكة صحية الأيام الماضية.

وقال التاجي متابعيها، في فيديو له نشر عبر حساب أحد أصدقائه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا زي الفل وأحلى من الأول الحمد لله، وكل حبايبي اللي كانوا قلقين عليا أنا بطمنهم على صحتي، أنا زي الفل، أنا حاليًا واخد بنج نصفي لكن فايق وزي الفل، ولا أرني الله فيكم أي سوء".

وأجرى محمد التاجي، في مايو الماضي عملية جراحية داخل إحدى المستشفيات.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد التاجي كانت بمسلسل "العتاولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي 2024.

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