هنا الزهد مع كلبها وهدى المفتي بدون مكياج .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا مع زوجها الفنان أشرف زكي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة".

رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

غادة طلعت

ظهرت الفنانة غادة طلعت بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مع كلبها.

دينا الشربيني

ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع الفنانة صبا مبارك، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها، أحدث ظهور لها ونشرت الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها بدون مكياج.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

منة عرفة

ظهرت الفنانة منة عرفة من كواليس مسلسل "جوما"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "جوما".

لاميتا فرنجية

ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جرئية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأحمر.

لقاء سويدان

خطفت الفنانة لقاء سويدان الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض.