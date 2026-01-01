زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ولكن ليس بأي ثمن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تريد أن تنتهي الحرب ولكن ليس بأي ثمن.

وأكد زيلنسكي خلال تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن أوكرانيا لن توقع اتفاق سلام ضعيفا من شأنه فقط إطالة أمد الحرب.

وأضاف الرئيس الأوكراني:"أي توقيع يوضع على اتفاقات ضعيفة لا يؤدي إلا إلى تأجيج الحرب".

وأوضح زيلنسكي، أن توقيعه سيوضع على اتفاق قوي وهذا ما يدور حوله الآن كل اجتماع وكل مكالمة هاتفية وكل قرار.

وفي منشور على منصة أكس، شدد زيلينسكي على إيمانه بحلول السلام في البلاد في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وتابع خلال منشورة: "أن العام الماضي اتسم بالولاء والصمود، والمبادئ واستمرار العمل اليومي للأوكرانيين، ولقد كان هذا ممكنا بفضل المدافعين عنا".

ووجه زيلينسكي الشكر لمن حاربوا بالنيابة عن أوكرانيا و لكل من يثمنون الحرية والكرامة.

وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا تؤمن بالسلام وستقاتل من أجله وتعمل لإحلاله.