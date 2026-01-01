إعلان

زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ولكن ليس بأي ثمن

كتب-عبدالله محمود:

12:19 ص 01/01/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تريد أن تنتهي الحرب ولكن ليس بأي ثمن.

وأكد زيلنسكي خلال تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن أوكرانيا لن توقع اتفاق سلام ضعيفا من شأنه فقط إطالة أمد الحرب.

وأضاف الرئيس الأوكراني:"أي توقيع يوضع على اتفاقات ضعيفة لا يؤدي إلا إلى تأجيج الحرب".

وأوضح زيلنسكي، أن توقيعه سيوضع على اتفاق قوي وهذا ما يدور حوله الآن كل اجتماع وكل مكالمة هاتفية وكل قرار.

وفي منشور على منصة أكس، شدد زيلينسكي على إيمانه بحلول السلام في البلاد في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وتابع خلال منشورة: "أن العام الماضي اتسم بالولاء والصمود، والمبادئ واستمرار العمل اليومي للأوكرانيين، ولقد كان هذا ممكنا بفضل المدافعين عنا".

ووجه زيلينسكي الشكر لمن حاربوا بالنيابة عن أوكرانيا و لكل من يثمنون الحرية والكرامة.

وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا تؤمن بالسلام وستقاتل من أجله وتعمل لإحلاله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا لن توقع اتفاق سلام ضعيف أوكرانيا تريد إنهاء الحرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"