بالصور ..عمرو دياب يحيي حفلا أسطوريا في "القرية الذكية" ويستعيد الذكريات بأجمل أغانيه

روبي بفستان أنيق وسارة سلامة في الجيم ..10 لقطات لنجوم الفن خلال

كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا، مساء أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير.

وصعد عمرو، لمسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و "برج الحوت".

وقام بغناء ميدلي لعدد من الأغاني القديمة منها "قمرين ونور العين والعالم الله وليلي نهاري وكان طيب وأيام وبنعيشها و يدق الباب وتنسى واحدة".

واستعاد عمرو دياب خلال الحفل الذكريات مع الجمهور وبالتحديد خلال غنائه "وغلاوتك" التي أشعلت الأجواء، كما غنى "شكرا من هنا لبكرة" و "شوقنا" وأختتم الحفل على أنغام "هتدلع".

يذكر أن، عمرو دياب أحيا مؤخرا حفل افتتاح بيت أزياء إيلي صعب بالرياض ، وسط لفيف من أشهر النجوم العالمين مثل جينيفير لوبيز وسيلين ديون.

وظهر الهضبة على مسرح الحفل وسط هتافات وصيحات الحضور حيث غنى أغنيته الشهيرة "نور العين" بتوزيع جديد نال إعجاب أهم النجوم العالميين في الحفل.

وظهرت النجمة العالمية سيلين ديون وهي تتفاعل على إيقاعات أغنية نور العين، بينما ردد الحضور الأغنية مع الهضبة خلال ظهوره الخاص على خشبة المسرح.

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لطرح ألبوم جديد خلال فصل الشتاء، حيث بدأ مؤخرا تحضيرات الألبوم.