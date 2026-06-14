في ذكرى الأربعين.. نجوم الفن يودعون هاني شاكر بكلمات مؤثرة ومواقف إنسانية

نشر الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء استعدادهما لمتابعة أولى مباريات المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2026.

وظهر الجريني مرتديًا قميص المنتخب المغربي برفقة زوجته، وعلق على الصور: "في انتظار المباراة.. بتوقيتنا 2 صباحًا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني".

المغرب والبرازيل

وتقام بعد قليل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم 2026، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2026، على ملعب نيويورك.

ويأتي المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، مع كل من، هايتي، البرازيل وإسكتلندا.

ألبوم عبدالفتاح الجريني

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مارس الماضي، ألبوم النجم المغربي عبد الفتاح الجريني الذي يحمل عنوان جريني "2.6".

ويضم الألبوم باقة متميزة من الأغاني أبرزها أغنية “أخبار البعد إيه” من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، أغنية “الكلام ببلاش” من كلمات أحمد عادل توفيق وألحان نور عز العرب، أغنية “أنا لو كنت حبيبك” من كلمات وألحان حماده فراويلة.

كما يضم الألبوم أغنية “الذكريات” من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى، بالإضافة إلى أغنية “حد يجاوبني” من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، أغنية “شفت دي” من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي، وأغنية “متشالين” من كلمات جمال الخولي وألحان وتوزيع محمد يحيى، أغنية “مفكرتش هحب بعده” من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد.

ويضم الألبوم أيضا أغنية “يا أجمل ما فيا” من كلمات وألحان حماده فراويلة، وأغنية “لما ترجعوا” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، أغنية “يطول ليلي” من كلمات دودج وألحان مصطفى وفقي، والألبوم من إنتاج روتانا وإشراف عام سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

اقرأ أيضا:

نزيف في المخ.. الفنان محمد مرزبان يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

20 صورة لـ ليلى علوي وبشرى ونجوم الفن في حفل زفاف نجل سيد رجب