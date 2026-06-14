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منة فضالي جريئة وميرهان حسين أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : سهيلة أسامة

12:30 ص 14/06/2026
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    يارا السكري في الطفولة
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    ياسمين عبدالعزيز والسقا
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    منة فضالي
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    ميرهان حسين
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    عبير صبري

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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

يارا السكري

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام"، صورًا من صندوق الذكريات، من مرحلة الطفولة في أعمار مختلفة.

ياسمين عبدالعزيز

نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا جديدة مع النجم أحمد السقا، إذ يجتمعان في فيلم من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

ميرهان حسين

تواصل الفنانة ميرهان حسين الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة من وجودها بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة جريئة.

منة فضالي

تستمتع الفنانة منة فضالي بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية إطلالة صيفية وهي تستمتع بأشعة الشمس.

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها أحدث ظهور لها على انستجرام، حيث نشرت صورًا لها بالذكاء الاصطناعي لدعم منتخب مصر، وظهرت مرتدية قميص الفراعنة.

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