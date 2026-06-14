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شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور المصممة الذكاء الاصطناعي.

دعم منتخب مصر

وحرصت الفنانة على دعم منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في مونديال كأس العالم 2026، إذا ظهرت مرتدية قميص الفراعنة وهي تحمل الكرة وترفع العلم المصري.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها المميزة، وحرصها على دعم المنتخب وتشجيعه قبل مباراة بلجيكا.

آخر مشاركات عبير صبري في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات عبير صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "البخت" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط، يخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائم عدد من أصحاب النفوذ، متحدياً الضغوط والتهديدات لإثبات أن الحق أقوى من السلطة، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وتطهير مجتمعه من فسادهم.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد عبد العزيز، مروان عبدالله، نسرين أمين، مجدي كامل، فراس سعيد، تأليف حسام موسى، إخراج معتز حسام.

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