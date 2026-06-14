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20 صورة سلاف فواخرجي مع زوجها في حفل تخرج نجلها من الجامعة

كتب : سهيلة أسامة

10:00 ص 14/06/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ضحكة سلاف فواخرجي مع زوجها
  • عرض 20 صورة
    شوية صور .. وكتير دفا (3)
  • عرض 20 صورة
    صورة تذكارية جمعت سلاف فواخرجي وزوجها
  • عرض 20 صورة
    سلاف فواخرجي مع زوجها (1)
  • عرض 20 صورة
    سلاف فواخرجي مع زوجها (2)
  • عرض 20 صورة
    سلاف فواخرجي تحتفل بتخرج نجلها (2)
  • عرض 20 صورة
    شوية صور .. وكتير دفا (16)
  • عرض 20 صورة
    الفنانة سلاف فواخرجي (2)
  • عرض 20 صورة
    الفنانة سلاف فواخرجي (3)
  • عرض 20 صورة
    اطلالة الفنانة سلاف فواخرجي (4)
  • عرض 20 صورة
    اطلالة الفنانة سلاف فواخرجي (3)
  • عرض 20 صورة
    الفنانة سلاف فواخرجي (1)
  • عرض 20 صورة
    اطلالة الفنانة سلاف فواخرجي (2)
  • عرض 20 صورة
    احدث ظهور لسلاف فواخرجي (4)
  • عرض 20 صورة
    احدث ظهور لسلاف فواخرجي (3)
  • عرض 20 صورة
    اطلالة الفنانة سلاف فواخرجي (1)
  • عرض 20 صورة
    احدث ظهور لسلاف فواخرجي (1)
  • عرض 20 صورة
    احدث ظهور لسلاف فواخرجي (2)
  • عرض 20 صورة
    سلاف فواخرجي تحتفل بتخرج نجلها (2)

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احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بتخرج نجلها من جامعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أجواء عائلية بحضور زوجها الفنان وائل رمضان وابنهما الأكبر حمزة.

احتفال سلاف فواخرجي بتخرج ابنها

ووثقت سلاف فواخرجي لحظات احتفال العائلة بتخرج نجلها ونشرت صورًا جمعتها بزوجها وأبنائها في أجواء مليئة بالفرحة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام": "دايما على طول... دايما النجاح والفرح... بدياركم وديارنا".

وأضافت: "التربية والتعليم لأولادنا هو الإنجاز الأهم والاستثمار الحقيقى بحياة الأهل... حاولنا على قد ما منقدر وان شاءالله نكون ماقصرنا والحمد لله دائماً وأبدًا ويقدرنا نكمّل، شاكرين وممتنين لكل شي حوالينا، وشكرًا على تعبك وجهدك وإحساسك العالي بالمسؤولية بحترمك كتير كتير كتير وبحبك".

تكريم سلاف فواخرجي

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته العاشرة، كرم مؤخرًأ الفنانة السورية سلاف فواخرجي تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها البارزة في الدراما والسينما العربية.

وجاء التكريم خلال حفل الافتتاح بحضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما، حيث أعربت فواخرجي عن سعادتها بهذه اللفتة التي تحمل قيمة خاصة من مهرجان يُعنى بدعم قضايا المرأة وإبراز دورها في صناعة السينما، مؤكدة أن الفن يظل رسالة إنسانية تتجاوز الحدود وتجمع الشعوب والثقافات.

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سلاف فواخرجي انستجرام الفنانين نجوم الفن الجامعة الأمريكية

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