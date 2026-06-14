علقت الفنانة سارة بركة على مشهد جمعها بالفنان أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل علي كلاي، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2026، وحقق تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سارة بركة تتحدث عن مشهد my hero

وخلال استضافتها في برنامج السبت الممتاز تقديم إياد الموجي، تحدثت سارة بركة عن المشهد الذي ظهرت فيه وهي تشجع أحمد العوضي قبل إحدى المباريات، قائلة له: "يلا يا My Hero".

وردت سارة بركة على الجدل الذي أثير حول المشهد بطريقة ساخرة، قائلة: "مين الست دي؟" وأضافت: "ما هو كان عنده بطولة، وهو خد البطولة بعد ما قولتله كده، فهو Hero".

مسلسل علي كلاي آخر أعمال سارة بركة

ويذكر أن سارة بركة شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "علي كلاي"، الذي قام ببطولته أحمد العوضي، طارق الدسوقي، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، إلى جانب عدد من الفنانين.

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