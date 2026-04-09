إعلان

"MBC شاهد" تكشف عن بوسترات مسلسل اللعبة استعدادا لعرضه

كتب : مروان الطيب

06:15 م 09/04/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ميرنا جميل
  • عرض 11 صورة
    محمد ثروت
  • عرض 11 صورة
    مي كساب
  • عرض 11 صورة
    هشام ماجد
  • عرض 11 صورة
    شيكو
  • عرض 11 صورة
    عارفة عبد الرسول
  • عرض 11 صورة
    سامي مغاوري
  • عرض 11 صورة
    محمد أوتاكا
  • عرض 11 صورة
    بوسترات الموسم الخامس من مسلسل اللعبة
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت "Mbc شاهد" عن بوسترات الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بعنوان "الكلاسيكو" استعدادا لعرضه يوم 12 أبريل الجاري.

نشرت "Mbc شاهد" البوسترات عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وتصدر البوسترات عدد من نجوم المسلسل، هم: شيكو، هشام ماجد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فنحي، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد أوتاكا.

كواليس الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة"

تدور أحداث الموسم الخامس من مسلسل حول استكمال التحديات ما بين مازو ووسيم اللذان يتعرضان للعديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك ببطولة الجزء الخامس كل من هشام ماجد، شيكو، ميرنا جميل، محمد ثروت، مي كساب، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

هشام ماجد يعرض له فيلم برشامة في السينمات

يعرض للفنان هشام ماجد حاليا بالسينمات فيلم "برشامة" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية.

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي ساخر، ويشارك ببطولة الفيلم كل من فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

حوادث وقضايا

إعلان

إعلان

