كسر مفاجئ بخط مياه بطريق النايل سات.. وتحرك عاجل من جهاز حدائق أكتوبر

كتب : أحمد الجندي

02:13 م 08/05/2026

جهاز مدينة حدائق أكتوبر

أعلن جهاز حدائق أكتوبر حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 4 بوصة UPVC بحارة الخدمة بطريق النايل سات أمام كمبوند دار مصر، في إطار المتابعة الفورية للأعطال الطارئة.

وأوضح الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة علي الفور من خلال عزل الخط المتضرر بشكل عاجل، والدفع بسيارات الشفط للتعامل مع تجمعات المياه ورفعها من الطريق.

وأضاف الجهاز أن فرق الطوارئ والصيانة بالجهاز تواصل أعمال الكشف والإصلاح على مدار الساعة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل الخط بكامل كفاءته في أقرب وقت ممكن.

ويهيب جهاز حدائق أكتوبر بالمواطنين وقائدي المركبات توخي الحذر أثناء المرور بمحيط الأعمال لحين الانتهاء الكامل وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

