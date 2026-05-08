هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده

كتب : مصراوي

12:29 م 08/05/2026
  • عرض 6 صورة
كشف مصدر في نادي الزمالك، تطورات موقف محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد وفاة والده وتدهور حالته النفسية.

وتوفي والد محمد شحاتة، صباح أمس الخميس، بينما يتواجد اللاعب مع بعثة الزمالك في الجزائر، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تطورات حالة محمد شحاتة

قال مصدر لمصراوي: "محمد شحاتة خاض تدريبات استشفائية خفيفة فقط على هامش مران أمس، ولم يشارك في التدريبات الجماعية، في ظل الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها بعد وفاة والده، اللاعب يعاني نفسيًا بسبب عدم تمكنه من حضور مراسم الجنازة، وهو ما أثر عليه بشكل واضح خلال الساعات الأخيرة".

وأشار المصدر إلى أن لاعبي الزمالك حرصوا على دعم شحاتة نفسيًا، وجلسوا معه لمحاولة مساعدته على تجاوز محنته.

وأضاف: "موقف اللاعب من المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، لم يُحسم حتى الآن، الجهاز الفني يمنح شحاتة حرية اتخاذ القرار بالمشاركة من عدمها".

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء غدا السبت، على ملعب 5 يونيو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

