إعلان

رمضان 2026.. ميرنا جميل تكشف عن شخصيتها في مسلسل "بابا وماما جيران"

كتب - معتز عباس:

06:04 م 07/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ميرنا جميل مسلسل بابا وماما جيران (3)
  • عرض 4 صورة
    ميرنا جميل مسلسل بابا وماما جيران
  • عرض 4 صورة
    مسلسل بابا وماما جيران (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة ميرنا جميل عن شخصيتها في مسلسل "بابا وماما جيران" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت ميرنا مجموعة صور عبر حمن كواليس العمل الفني، عبر سابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "نورا بابا وماما جيران، رمضان كريم".

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

اقرأ أيضًا..
هنيدي قالي هتموت".. أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل رحلته مع فقدان الوزن

رمضان 2026.. غادة طلعت تكشف عن "بوستر" شخصيتها في "درش"

ميرنا جميل بابا وماما جيران مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نتنياهو يُطلق يد الجيش في غزة.. رهان إسرائيلي على "تعثر" خطة ترامب للسلام
شئون عربية و دولية

نتنياهو يُطلق يد الجيش في غزة.. رهان إسرائيلي على "تعثر" خطة ترامب للسلام
مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
رياضة محلية

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

السعودية تستحوذ على 49% من حصة شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة
شئون عربية و دولية

السعودية تستحوذ على 49% من حصة شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة
رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
علاقات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران