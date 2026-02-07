رمضان 2026.. ميرنا جميل تكشف عن شخصيتها في مسلسل "بابا وماما جيران"

"ممثل لأول مرة".. أول تعليق من محمد سامي على تعاونه مع يسرا

كشفت الفنانة ميرنا جميل عن شخصيتها في مسلسل "بابا وماما جيران" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت ميرنا مجموعة صور عبر حمن كواليس العمل الفني، عبر سابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "نورا بابا وماما جيران، رمضان كريم".

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

