"مدرسة المشاغبين" و"المتزوجون".. مسرحيات يشاهدها الجمهور على "نتفليكس"

كتب : منى الموجي

10:03 م 19/01/2026 تعديل في 10:12 م
    الجيار في مدرسة المشاغبين
    الفنانة سهير البابلي في مسرحية مدرسة المشاغبين
    مسرحية مدرسة المشاغبين
    سهير البابلي من مدرسة المشاغبين
    زكي في مدرسة المشاغبين
    مدرسة المشاغبين
    منصة نتفليكس
    عادل إمام وأحمد زكي في مدرسة المشاغبين
    مسرحية مدرسة المشاغبين
    مسرحية المتزوجون
    مسرحية المتزوجون
    مسرحية الواد سيد الشغال
    مسرحية الواد سيد الشغال

تعرض منصة نتفليكس لمحبي المسرحيات القديمة، عددًا من الأعمال التي تلقى إعجاب الجمهور، وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة مع عرضها كل مرة، ومن أبرزها..

مدرسة المشاغبين (+13)

"مدرسة المشاغبين" من بين الأعمال المسرحية التي يحب الجمهور في الوطن العربي إعادة مشاهدتها بين وقت وآخر.

تحكي المسرحية عن مجموعة من الطلاب في الثانوية العامة لا يهتمون بمستقبلهم التعليمي، إلى جانب كونهم مصدر دائم للشغب والمشاكل، حتى تأتي معلمة جديدة وجريئة فتنقلب كل الأمور رأسا على عقب.

"مدرسة المشاغبين" بطولة عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، سهير البابلي، هادي الجيار، حسن مصطفى.

ريا وسكينة (+13)

تحكي المسرحية الشهيرة عن سلسلة جرائم هزت الإسكندرية في عشرينيات القرن الماضي، ودفعت الجميع للقيام بدور المحققين، عندما تتجه الشبهات إلى أختين، تتحول القصة إلى مزيج من الغموض والكوميديا.

المسرحية بطولة شادية، سهير البابلي، عبدالمنعم مدبولي، أحمد بدير، سميحة توفيق.

العيال كبرت (+13)

إحدى الأعمال المسرحية التي لا يمل الجمهور مشاهدتها في كل مرة يُعاد عرضها. تدور الأحداث حول اكتشاف 4 أشقاء أن والدهم يعيش قصة حب، ويفكر في ترك البيت، ويقررون منعه بطرق مختلفة.

المسرحية بطولة أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي، حسن مصطفى، كريمة مختار، نادية شكري.

سُك على بناتك (+13)

تضم مسيرة "الأستاذ" فؤاد المهندس، عددا من الأعمال المسرحية التي نالت إعجاب الجمهور وتحقق حتى يومنا هذا نسب مشاهدة مرتفعة، في مقدمتها مسرحية سك على بناتك.

تحكي المسرحية قصة أب لثلاث بنات، يريد الاطمئنان على مستقبلهن حتى يبدأ حياته مع امرأة يحبها، بعد سنوات من وفاة زوجته ووالدة بناته.

"سك على بناتك" بطولة فؤاد المهندس، شريهان، محسن محيي الدين، محمد أبو الحسن، إجلال زكي، أحمد راتب، سناء يونس.

الواد سيد الشغّال (+13)

تعرض نتفليكس أيضا مسرحية الواد سيد الشغال، بطولة "الزعيم" عادل إمام، مشيرة إسماعيل، عمر الحريري، مصطفى متولي، رجاء الجداوي.

يحاول سيد الاختباء داخل الفيلا التي يعمل بها خاله، ويقع في الكثير من المواقف الكوميدية مع أصحاب البيت، حتى يربطه بهم القدر بطريقة لم تكن يتوقعها.

المتزوجون (+13)

قدم النجم الراحل سمير غانم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، بينها مسرحية "المتزوجون" التي جمعته برفيق دربه الفنان جورج سيدهم، إلى جانب شيرين وأحمد ماهر ومحمد التاجي وراوية سعيد.

تحكي المسرحية قصة حب بين رجل وامرأة ينتمي كل منهما لطبقة اجتماعية مختلفة، فهل تنجح قصتهما؟

شاهد ماشفش حاجة (+13)

يشاهد الجمهور على "نتفليكس" مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" بطولة عادل إمام، عمر الحريري، نظيم شعراوي، ناهد جبر.

تتناول المسرحية قصة سرحان عبدالبصير، الذي يجد نفسه متورطا في قضية قتل جارته والتي كانت تعمل راقصة.

