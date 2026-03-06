مباريات الأمس
تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين

كتب : هند عواد

01:36 م 06/03/2026
  عرض 4 صورة
  عرض 4 صورة
    المصري هيثم حسن أثناء الإفطار (2)
  عرض 4 صورة
    آرون سكاندال حارس مرمى ريال أوفييدو (1)
  عرض 4 صورة
    المصري هيثم حسن أثناء الإفطار (1)

شهدت ريال أوفييدو ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني الممتاز، موقفا إنسانيا آرون سكاندال حارس مرمى الأول، تجاه اللاعبين المسلمين.

خدعة من حارس ريال أوفييدو لإفطار اللاعبين المسلمين

في الدقيقة 20 من مباراة ريال أوفييدو ورايو فاليكانو، ظهر آرون سكاندال متعمدا السقوط، بالتزامن مع موعد آذان المغرب في إسبانيا، للسماح لزملائه المسلمين في الفريق بكسر صيامهم.

ويضم فريق ريال أوفييدو الثنائي، المصري هيثم حسن، المغربي إلياس شعيرة، فيما يضم فريق رايو فاليكانو المغربي إلياس أخوماش.

وظهر الثلاثي المسلم وهم يفطرون، بينما يسقط آرون سكاندال على الأرض ويتلقى العلاج، الأمر الذي أصبح معتادا في الدوريات الأوروبية للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

هيثم حسن الدوري الإسباني ريال أوفييدو

