مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

كتب : محمد عبد السلام

02:43 ص 06/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (1)
  • عرض 5 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (11)
  • عرض 5 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (10)
  • عرض 5 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

ووجه إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق عقب الفوز على المقاولون العرب، وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي.

وقال إمام عاشور في رسالته: "ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ومبروك للاعبين، الحمد لله على جائزة رجل المباراة، وننتظر دعم الجماهير دائما، وإن شاء الله يكون الدوري أهلاوي".

وظهر إمام عاشور بمستوى مميز خلال المباراة أمام المقاولون العرب، حيث صنع هدفا في الدقيقة 35، كما سجل آخر في الدقيقة 71.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رسالة إمام عاشور إمام عاشور الأهلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"في حضور ميسي".. رسالة خاصة من دونالد ترامب بشأن النادي الأهلي
رياضة عربية وعالمية

"في حضور ميسي".. رسالة خاصة من دونالد ترامب بشأن النادي الأهلي
إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
4 أيام إجازة للمطاحن التموينية بمناسبة عيد الفطر 2026 -مستند
أخبار مصر

4 أيام إجازة للمطاحن التموينية بمناسبة عيد الفطر 2026 -مستند
الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
سفرة رمضان

بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة