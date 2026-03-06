بعد الفوز على المقاولون العرب.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

ووجه إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق عقب الفوز على المقاولون العرب، وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي.

وقال إمام عاشور في رسالته: "ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ومبروك للاعبين، الحمد لله على جائزة رجل المباراة، وننتظر دعم الجماهير دائما، وإن شاء الله يكون الدوري أهلاوي".

وظهر إمام عاشور بمستوى مميز خلال المباراة أمام المقاولون العرب، حيث صنع هدفا في الدقيقة 35، كما سجل آخر في الدقيقة 71.