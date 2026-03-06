انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 6-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

اقرأ أيضًا:

ما السبب وراء تراجع الذهب محليا رغم صعود الأوقية عالميا؟

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4760 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6120 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7140 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8160 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253776 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01% إلى نحو 5084 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.