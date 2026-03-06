إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:32 م 06/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 6-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

اقرأ أيضًا:

ما السبب وراء تراجع الذهب محليا رغم صعود الأوقية عالميا؟

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4760 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6120 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7140 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8160 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253776 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01% إلى نحو 5084 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
أخبار وتقارير

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
"ادعاءات ضد ترامب".. وزارة العدل الأمريكية تنشر وثائق مفقودة من ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

"ادعاءات ضد ترامب".. وزارة العدل الأمريكية تنشر وثائق مفقودة من ملفات إبستين
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة
غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
أخبار المحافظات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة