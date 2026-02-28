قاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة بمدينة أبوتيج، لمتابعة مستوى الانضباط بالشارع، والتصدي لمخالفات البناء، فضلًا عن الوقوف على منظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين الخدمات وفرض هيبة الدولة.

مشاركة قيادات تنفيذية خلال الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى حلمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، لضمان تنفيذ الإجراءات على الأرض.

رصد مخالفات بناء واتخاذ إجراءات فورية

أثناء الجولة، رصد المحافظ حالتي بناء مخالفتين، الأولى شدة خشبية تمهيدًا لصب الدور الخامس العلوي في أحد الشوارع المتفرعة من طريق أسيوط–سوهاج البحري، والثانية مخالفة أخرى غير مطابقة للقواعد.

وعلى الفور، وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ إزالة الأعمال المخالفة فورًا، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس منظومة البناء أو يعيد مظاهر العشوائية.

الحسم وتطبيق القانون

وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفة في مهدها، حفاظًا على التخطيط العمراني وسلامة المواطنين، وترسيخًا لسيادة القانون دون استثناء.

متابعة منظومة النظافة ورفع الإشغالات

كما تابع المحافظ سير العمل بمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين، موجهًا باستمرار حملات النظافة اليومية ومنع عودة المخلفات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

إجراءات لمنع إلقاء القمامة في الأرض الفضاء

وتفقد المحافظ قطعة أرض فضاء كانت تُستغل كمقلب للقمامة، حيث وجه بسرعة تركيب بوابة لمنع المخلفات مستقبلًا، مع تكثيف المتابعة الدورية للموقع، لضمان عدم تكرار الإلقاء العشوائي.

النظافة أولوية لتحسين جودة الحياة

وأكد المحافظ أن تحسين منظومة النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لرصد أي ملاحظات والتعامل معها فورًا، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة بالمحافظة.