أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتب : ميريت نادي

11:01 ص 28/02/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 28-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و28 جنيهًا.

وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
"لقد حذرناكم".. إيران تهدد أمريكا وإسرائيل بعد بدء الهجوم على طهران
"لقد حذرناكم".. إيران تهدد أمريكا وإسرائيل بعد بدء الهجوم على طهران
فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها

