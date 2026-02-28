إعلان

حملة نظافة واسعة بمنطقة السفاري ووادي الخروم في شرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

11:07 ص 28/02/2026 تعديل في 11:07 ص
    كميات كبيرة من القمامة
    رفع تراكمات القمامة
    حملة نظافة بمنطقة السفاري
    رفع القمامة

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ حملة مكبرة لتنظيف منطقة السفاري ووادي الخروم، بمشاركة إحدى شركات نقل المخلفات، بهدف إبراز المنطقة بالمظهر الحضاري الذي يليق بها كإحدى الوجهات السياحية المهمة لعشاق المغامرة داخل الصحراء.

أهداف الحملة وإبراز الوجهة السياحية

وقال اللواء نادر علام، رئيس المدينة، إن الحملة تستهدف تنظيف منطقة الخروم بالكامل بما فيها منطقة السفاري، التي تشتهر بتضاريسها الصخرية المناسبة لرحلات البيتش باجي وسيارات الدفع الرباعي، مع تقديم تجربة سياحية فريدة تشمل زيارة القرى البدوية، وحفلات العشاء تحت النجوم مع عروض فلكلورية بدوية، ما يعكس أهمية المحافظة على نظافة هذه المناطق لاستدامة السياحة.

رفع 18 طن مخلفات وتوجيهات المحافظ

وأوضح رئيس المدينة أنه تم رفع أكثر من 18 طنًا من القمامة والمخلفات، ونقلها لمقلب القمامة الخاص بالمدينة، مع تسوية المناطق المتضررة بالأرض، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والحد من التلوث البصري والبيئي.

تحذير للمخالفين وخطط مستقبلية

وناشد رئيس المدينة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في هذه المناطق مرة أخرى، مؤكدًا دراسة تركيب كاميرات مراقبة حول مواقع تجمع القمامة، مع تفريغها بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بيئية ضد المخالفين لضمان استمرار نظافة المنطقة.

حملة نظافة شرم الشيخ السفاري وادي الخروم القمامة السائحين

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق