مخرج العرض السعودي "طوق" يعلق على مشاركته في "القاهرة للمسرح التجريبي"

كتبت- منى الموجي:

تشهد الدورة الـ32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مشاركة عدد كبير من الأعمال المسرحية، بينها العرض السعودي "طوق"، بعد جولته في عدد من المحافل الدولية، منها: مهرجان "أفينيون" الفرنسي ومهرجان "فرينج إدنبرة" البريطاني.

قدم فريق "طوق" العرض على مسرح الفلكي في وسط القاهرة مرتين، وسط تفاعل كبير من الجمهور والنقاد الذين رأوا فيه محاولة جادة لتكريس لغة مسرحية مختلفة تمزج بين الرمزية والبناء الحركي.

"طوق" كتبها أحمد آل بن حمضة وأخرجها فهد الدوسري، والذي أوضح في بيان صحفي أن مشاركته في القاهرة لم تكن مجرد إضافة جديدة إلى جولة دولية، بل محطة مهمة لعرض التجربة أمام جمهور عربي له علاقة خاصة بالمسرح التجريبي. وأكد أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها الفريق منحته ثقة أكبر في قدرة المسرح السعودي على تقديم أعمال تنافس على المستوى العالمي.

وقال: "المشاركة في أفينيون وإدنبرة كانت تحديًا كبيرًا لأنها تعني الوقوف أمام جمهور متنوع من ثقافات مختلفة، لكن الوصول إلى القاهرة يمثل مسؤولية مضاعفة، لأننا نعرض أمام جمهور يدرك جيدًا معنى التجريب ويفهم أدواته".

تدور أحداث المسرحية حول مجموعة موظفين يعيشون تحت وطأة روتين قاتل داخل مؤسسة مغلقة، وتتحول حياتهم اليومية إلى دائرة مفرغة تبدأ وتنتهي عند النقطة نفسها. ورغم محاولات رئيس القسم إحداث ثورة أو تغيير في المسار، إلا أن الأحداث تعود دائمًا إلى البداية.

وعبرت بطلة العرض مريم حسين عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في القاهرة، مؤكدة أن ردود الفعل التي تلقتها من الجمهور المصري فاقت توقعاتها.

وقالت: "العرض كان صعبًا للغاية، والبروفات استغرقت منا جهدًا كبيرًا حتى نتمكن من تقديم العمل بالشكل الذي شاهده الجمهور. كنا بحاجة إلى تركيز عالٍ وعيش داخلي مع الشخصيات التي نجسدها، لأن طبيعة المسرحية لا تسمح بالأداء السطحي أو التقليدي". وأضافت أن التجربة شكّلت تحديًا شخصيًا لها لأنها تتطلب قدرة على التعبير الجسدي والنفسي دون الاعتماد على الحوار بشكل أساسي، وهو ما اعتبرته فرصة لتطوير أدواتها الفنية.

مسرحية طوق بطولة: مريم حسين، أحمد الذكر الله، فاطمة الجشي، عبدالعزيز الزياني، خالد الهويدي، وشهاب الشهاب.