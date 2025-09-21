إعلان

رانيا منصور تنتظر عرض "وتر حساس 2" وتواصل تصوير "الست لما"

11:02 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
  رانيا منصور (1)
  رانيا منصور (5)
    رانيا منصور (1)
  رانيا منصور (4)
    رانيا منصور (5)
  رانيا منصور (3)
    رانيا منصور (4)
  رانيا منصور (7)
    رانيا منصور (3)
  رانيا منصور (6)
    رانيا منصور (7)
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور (6)
كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة رانيا منصور عرض مسلسلها الجديد وتر حساس 2، والذي من المقرر انطلاق أولى حلقاته مساء اليوم الأحد 21 سبتمبر على قناة on.

تقدم رانيا في العمل دور هاجر صديقة فريدة والتي تقوم بدورها الفنانة غادة عادل .

المسلسل في موسمه الثاني شهد انضمام عدد كبير من النجوم بينهم: غادة عادل، كمال أبو رية، رانيا منصور، ومن أبطال الموسم الأول يتواجد: إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، هاجر عفيفي، تميم عبده، العمل تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

من ناحية أخرى، تواصل رانيا تصوير فيلمها الجديد الست لما، بطولة النجوم: يسرا وياسمين رئيس ودرة ومحمود البزاوي والعديد من النجوم ويخرجه خالد أبو غريب وينتجه محمد ورنا السبكي.

رانيا منصور تصوير الست لما فيلم الست لما
